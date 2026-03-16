Голливуд массово слезает с "Оземпика": на чем худели звезды к "Оскару"

Оскаровская неделя завершилась, а в Голливуде продолжают обсуждать секреты подготовки звезд к главной красной дорожке года.

По словам гостей закрытых вечеринок в Беверли-Хиллз, в этом сезоне в индустрии появился новый тренд: многие звезды начали массово переходить с "Оземпика" на более современное средство – Седжаро.

Если еще пару лет назад именно "Оземпик" называли главным секретом стремительного похудения звезд, то теперь, как говорят в кулуарах, его постепенно вытесняют препараты нового поколения.

"Сейчас многие переходят на Седжаро – говорят, эффект быстрее", – делятся гости Darren’s Oscar Party, которая отгремела в выходные в Беверли-Хиллз. Здесь же был и замечен Джесси Меткалф, звезда “Отчаянных домохозяек”, с упаковкой "Седжаро" – он не скрывал своей приверженности к медицинскому препарату.

Тема похудения вообще стала одной из самых обсуждаемых на вечеринках перед церемонией. Звезды признавались: за несколько недель до "Оскара" они начали срочно приводить себя в форму – ведь камеры на красной дорожке беспощадны.

Интересно, что тренд заметен не только в Голливуде. В России препарат также активно обсуждают. Недавно актриса Ирина Горбачева призналась, что использует его в процессе снижения веса.