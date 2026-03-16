Ида Галич рассказала о конфликте с Ильей Авербухом на съемках "Ледникового периода"

Блогер заявила, что готовилась два месяца, но так и не вышла на лед. По словам Иды Галич, причиной стало грубое отношение к ней Ильи Авербуха.
Блогер Ида Галич сообщила своим подписчикам, что могла стать участницей популярного телепроекта "Ледниковый период" на Первом канале, однако отказалась от участия после нескольких месяцев подготовки.
По словам Галич, она активно тренировалась, но в итоге не вышла на лед из-за скандала с продюсером и постановщиком проекта Илья Авербух.
"Сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем... Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю", – рассказала она.
Сам Авербух, комментируя ситуацию, заявил, что не считает произошедшее конфликтом. В разговоре с журналистами он отметил, что не понимает, о чем говорит телеведущая.
"Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чем она говорит. Это ее проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила", – сказал он, добавив, что в подобных проектах не все участники, начавшие подготовку, в итоге появляются в эфире.
Шоу "Ледниковый период" выходит на Первом канале в формате спортивно-развлекательного соревнования: профессиональные фигуристы выступают в дуэтах с артистами, музыкантами и медийными персонами.