Лерчек начала терять зрение из-за рака

Блогер и предпринимательница Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала терять зрение. Как сообщает телеграм-канал Mash, это может быть связано либо с метастазами, которые затронули сосудистую оболочку глаза, либо с тяжелым состоянием организма на поздних стадиях заболевания. Среди возможных причин также называют общую интоксикацию, выраженную анемию и сильное истощение.

По данным источника, в ближайшее время Чекалиной планируют провести лучевую терапию. Из-за лечения она может пропустить заседание в суде, где рассматривается дело о выводе денежных средств за рубеж.

Ранее блогер не признавала вину, заявляя, что не до конца понимает суть предъявленных обвинений. При этом ее бывший супруг Артем Чекалин заявил, что признает свою вину. Один из фигурантов этого дела Роман Вишняк уже приговорен к 2,5 года лишения свободы.

Адвокаты Чекалиной, между тем, предоставила в суде медицинские документы о состоянии подзащитной.. Защита, ходатайствует о переносе слушанья, изменении меры пресечения или временной приостановке судебного процесса. Адвокаты отмечают, что у Валерии сломаны два позвонка из-за метастазов, болевой синдром достиг 9-10 баллов, а также поражены кости свода черепа.

Напомним, после родов у Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии. Как сообщил ее новый возлюбленный и отец ее четвертого ребенка, у 33-летней блогерши метастазы в ногах, позвоночнике и легких. Накануне Чекалина начала курс химиотерапии.