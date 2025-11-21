Актер из "Сумерек" Джастин Чон подрался в центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге произошел неожиданный инцидент с участием 44-летнего актера из США Джастина Чона. Зрителям он знаком по роли Эрика Йорки в культовой саге "Сумерки". Артист возвращался домой вечером, и за ним увязался незнакомец. Чон шел по улице Восстания в наушниках, когда услышал, что кто-то кричит ему вслед. Сначала он не обращал внимания, но мужчина не отставал.

"Я продолжил идти, он толкнул меня сзади. И я подумал: "К черту все", бросил рюкзак и начал наносить удары, – рассказал Джастин.

Драку быстро остановили прохожие, которые вмешались и разняли мужчин. Серьезных травм актер не получил. Александра, жена Чона, в своем блоге отметила, что после инцидента супруг почувствовал облегчение.



Джастин Чон – американский актер корейского происхождения, режиссер и сценарист. Он родился в Калифорнии, а его карьера началась в начале 2000-х. После участия в "Сумерках" Чон снялся в проектах "Доктор Хаус", "Синий залив" и "Хитрость".



Почти 10 лет Джастин женат на россиянке Александре Егоровой. Они встретились в Гонконге, когда девушка работала там моделью, а затем сыграли свадьбу в Париже. Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге и воспитывает дочь.