Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской певицей

Надежда Кадышева обновила финансовый потолок российского шоу-бизнеса – теперь ее 40-минутное выступление стоит 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным источника, цена продолжает расти по мере приближения новогоднего сезона, а график певицы практически полностью занят до января.

Еще несколько лет назад Кадышева выходила на сцену за 1,5 миллиона рублей. Постепенное повышение гонораров привело к тому, что артистка обошла всех коллег по цеху, включая Ирину Аллегрову, чья ставка за корпоратив составляла 16,5 миллиона.

Повышенный спрос на новогодние даты сыграл свою роль: организаторы продолжают запрашивать свободные числа, а стоимость, по данным инсайдеров, растет едва ли не ежедневно. Сейчас Кадышева удерживает статус самой высокооплачиваемой российской певицы, и, судя по расписанию, интерес к ней только усиливается.



