Андрей Аршавин впервые показал новорожденную дочь от Анны Петрушиной

Андрей Аршавин нарушил затянувшееся молчание и показал редкий семейный кадр. В его соцсетях появилось фото, на котором он позирует вместе с дочерью Евой и своей избранницей Анной Петрушиной.

На кадрах Аршавин и малышка стоят на футбольном поле, оба – в голубой форме "Зенита". Анна – рядом, наблюдает за ребенком и избранником. Подпись спортсмена короткая: "Моя". Свежие кадры с дочерью и невестой появились на фоне разговоров о возможном расставании пары.

Об Анне стало известно только в прошлом году, когда она и Аршавин впервые появились вместе на отдыхе в Сочи. Позже стало известно, что девушка – из Петербурга. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь.





Помимо Евы, у Аршавина есть еще дети: трое детей от телеведущей Юлии Барановской, дочь от Алисы Казьминой и еще один малыш, детали о котором он предпочитает держать в секрете. Сейчас бывший футболист участвует в сразу нескольких судебных заседаниях – он пытается добиться снижения алиментов. Анна присутствует на обсуждениях и помогает ему.

Критика в адрес спортсмена в интернете звучит регулярно, но он настаивает, что действует в рамках закона. По словам Аршавина, на содержание детей он отдает больше половины своих заработков и считает, что это много. Дети получают все необходимое, отмечает спортсмен.

Недавно прошло первое заседание по делу с Барановской. Ее адвокат сообщил, как проходит процесс, однако финальных решений пока нет. Юристы отмечают, что процесс будет долгим.