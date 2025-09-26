Андрей Аршавин требует снизить алименты на детей от Юлии Барановской

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин обратился в Савеловский районный суд с требованием снизить размер алиментных выплат своей бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Заседание по делу назначено на 9 октября 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Это не первый конфликт бывших партнеров в судебной плоскости. Несколько лет назад Аршавин уже добивался уменьшения выплат, объясняя это снижением доходов после завершения профессиональной карьеры. Тогда суд встал на его сторону, сократив долю от заработка, которую он обязан перечислять на содержание детей. Попытка Барановской оспорить то решение успеха не имела.

Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет, но официального брака не заключали. В их семье родились трое детей: старший сын Артем, которому уже 20 лет, дочь Яна и младший сын Арсений. Сейчас спор касается алиментов на несовершеннолетних.

После расставания с Юлией Барановской футболист построил новые отношения. В браке с Алисой Казьминой у него появилась дочь Есения, а позже с Анной Петрушиной он стал отцом девочки Евы. Всего у Андрея Аршавина шестеро детей, включая ребенка, которого мать предпочла не регистрировать на него официально.