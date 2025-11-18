Ирина Шейк рассказала о принципах воспитания дочери

Супермодель Ирина Шейк впервые подробно рассказала о подходе к воспитанию своей восьмилетней дочери Леи, которую она растит вместе с бывшим партнером Брэдли Купером. Несмотря на расставание в 2019 году, родителям удалось сохранить гармоничные отношения ради ребенка.

Основным принципом в семье стало строгое ограничение доступа к цифровым технологиям. По словам Шейк, у девочки практически полностью отсутствует возможность пользоваться гаджетами и интернетом. Вместо этого родители делают акцент на живом общении, создании дружеской атмосферы и укреплении семейных связей.

Внимание уделяется в том числе формированию здорового восприятия собственной личности. Модель призналась, что старается оградить дочь от навязываемых стандартов красоты, которые преобладают в современном обществе. По ее мнению, важно научить ребенка ценить внутренние качества больше, чем внешность.

Ирина Шейк подчеркнула, что, несмотря на публичность родителей, Лея растет в комфортной атмосфере. Девочка осознает особенности профессии матери и отца, но при этом не испытывает давления от повышенного внимания к семье. Родители самостоятельно занимаются воспитанием, не привлекая нянь, и поровну распределяют обязанности по уходу за ребенком.