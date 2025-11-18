Рэпер Птаха сообщил, что станет отцом в третий раз

Российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) и его жена Лана сообщили о скором пополнении в семье. Пара опубликовала в социальных сетях серию фотографий, на которых избранница артиста запечатлена с округлившимся животом.

На фотосессии позировали не только Птаха и Лана, но и их младшая дочь Сияна. К публикации супруги добавили символичную подпись "1+1=4", намекая на предстоящее пополнение в семье.

Для 44-летнего рэпера этот ребенок станет третьим. От предыдущих отношений у музыканта есть взрослая дочь Николь, появившаяся на свет в 2000 году. Как ранее признавался артист, налаживание контакта с первой дочерью потребовало значительных усилий и времени.

Отношения Птахи и Ланы насчитывают около двенадцати лет, однако этот период включал серьезные испытания. В 2022 году пара приняла решение о расставании, но после перерыва сумела восстановить отношения. В феврале текущего года влюбленные повторно зарегистрировали брак.

Как ранее сообщали супруги, причиной временного разрыва стали проблемы с взаимопониманием и вопросы верности. Оба партнера проходили через сложный период, но в итоге смогли найти путь к примирению и возобновлению семейной жизни.