Ким Кардашьян расплакалась из-за проваленного экзамена на адвоката

Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве, который произошел у нее после того, как она не смогла сдать экзамен палаты адвокатов Калифорнии. Видео с эмоциональными кадрами звезда опубликовала в своих соцсетях, сопроводив его признанием: несмотря на очередную неудачу, она не собирается останавливаться.

"7 ноября я узнала, что не сдала экзамен. Было обидно, но это еще не конец. Эта мечта слишком много значит для меня, чтобы от нее отказываться", – написала Ким.

По словам Кардашьян, последние недели перед экзаменом стали для нее настоящим испытанием. Она училась по 12 часов в день, занималась с репетиторами и признается, что стресс достиг предела: ей начали сниться тесты, а тревога не отпускала даже ночью.





"Каждый раз, когда я чувствую, что на шаг впереди, что-то пытается меня остановить. Мне кажется, что мой мозг вот-вот взорвется", – рассказала телезвезда, расплакавшись от своих слов.

Чтобы показать, каково это – идти к цели несмотря на усталость, Ким собрала в одном видео кадры последних двух недель подготовки.

Ким Кардашьян начала изучать юриспруденцию в 2019 году. В 2021-м ей удалось сдать первый предварительный экзамен только с четвертой попытки. Теперь, несмотря на очередное поражение, звезда намерена продолжить обучение и добиться лицензии адвоката.