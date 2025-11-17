Бритни Спирс и Ким Кардашьян устроили пижамную вечеринку

На днях 43-летняя Бритни Спирс и 45-летняя Ким Кардашьян провели совместный вечер в неформальной обстановке. Фотографии с "пижамной вечеринки" появились в соцсетях звезды реалити.

На снимках певица позирует вместе с Ким, ее сестрой Хлоей и другом семьи Бритни – агентом Кейдом Хадсоном. Судя по кадрам, вечер прошел в расслабленной, домашней атмосфере: мягкий свет, уютная одежда и много смеха.



Встреча двух знаменитостей вызвала ажиотаж среди поклонников. Многие решили, что это может стать началом нового профессионального этапа для Бритни. На это надеется и телеведущая Ксения Собчак. В своем блоге она прокомментировала неожиданный союз и выразила надежду, что Кардашьян помогут звезде нулевых.



"Надеюсь, кстати, что менеджерские способности Крис и ее дочерей перезагрузят карьеру Бритни, потому что если не они, то никто больше", – высказала свое мнение телеведущая.

По словам журналистки, сейчас Бритни готовит собственную линию украшений и ароматов. И хотя проект еще не набрал обороты, участие семьи Кардашьян, которая успешно превратила бренд SKIMS в бизнес стоимостью более пяти миллиардов долларов, может сыграть решающую роль.





Напомним, Бритни Спирс переживает непростой период: недавно певица снова оказалась в центре скандала. Очевидцы утверждали, что артистка управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Инцидент совпал с появлением в СМИ мемуаров ее экс-супруга Кевина Федерлайна, что, по словам источников, стало причиной ее эмоционального срыва.