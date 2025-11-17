Мать троих сыновей Регина Тодоренко призналась, что хотела бы родить девочку

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно ставшая матерью в третий раз, поделилась планами на дальнейшее пополнение семьи. На мероприятии, посвященном юбилею журнала Psychologies, знаменитость призналась, что мечтает о дочери, однако пока не готова к новой беременности.

"Конечно, я бы хотела девочку, но пока что я завязала с родами", – сказала супруга Влада Топалова.

Тодоренко откровенно рассказала о сложностях воспитания разнополых детей. По ее словам, в доме постоянно царит атмосфера мужского соперничества с постоянными спорами и конфликтами между сыновьями. Телеведущая предположила, что появление девочки могло бы смягчить обстановку, хотя и не уверена в этом предположении.

Несмотря на рождение третьего ребенка, Регина быстро вернулась к профессиональной деятельности. Даже на поздних сроках беременности она продолжала участвовать в съемках и публичных мероприятиях.

Третий сын Влада Топалова и Регины Тодоренко родился в сентябре 2025 года. Мальчина назвали Федором. Это имя было выбрано не случайно – его значение "божий дар" особенно тронуло звездных родителей. Старшим сыновьям супругов, Михаилу и Мирославу, шесть лет и два года соответственно.