Футболист Артем Дзюба устроил драку с актером Павлом Поповым

Футболист Артем Дзюба и актер Павел Попов устроили драку на одном из светских мероприятий, где собрались звезды спорта и шоу-бизнеса. Как видно на появившихся в Сети кадрах, между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку.

Сначала разговор носил шутливый характер, но в какой-то момент Попов обратился к футболисту с репликой: "Может, видосы свои покажешь?" – и ситуация вышла из-под контроля. Дзюба отреагировал резко, и очевидцам пришлось вмешаться, чтобы разнять мужчин.



По информации СМИ, конфликт мог быть вызван упоминанием скандала 2020 года, когда в интернет попало личное видео на тот момент капитана "Зенита" и сборной России. После утечки футболист столкнулся с волной критики и насмешек, и, как считают пользователи сети, шутка Попова затронула болезненную тему.



Ни Дзюба, ни Попов пока не прокомментировали произошедшее. Представители обоих сторон также воздерживаются от заявлений.