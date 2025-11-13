Футболист Артем Дзюба устроил драку с актером Павлом Поповым

 276

Артём Дзюба и Павел Попов подрались на светском мероприятии. Поводом стал язвительный комментарий Попова о старом скандале с участием спортсмена.

Футболист Артем Дзюба и актер Павел Попов устроили драку на одном из светских мероприятий, где собрались звезды спорта и шоу-бизнеса. Как видно на появившихся в Сети кадрах, между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку.

Сначала разговор носил шутливый характер, но в какой-то момент Попов обратился к футболисту с репликой: "Может, видосы свои покажешь?" – и ситуация вышла из-под контроля. Дзюба отреагировал резко, и очевидцам пришлось вмешаться, чтобы разнять мужчин.

Павел Попов. Фото: соцсети/@pavel_popovichus
По информации СМИ, конфликт мог быть вызван упоминанием скандала 2020 года, когда в интернет попало личное видео на тот момент капитана "Зенита" и сборной России. После утечки футболист столкнулся с волной критики и насмешек, и, как считают пользователи сети, шутка Попова затронула болезненную тему.

Ни Дзюба, ни Попов пока не прокомментировали произошедшее. Представители обоих сторон также воздерживаются от заявлений.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.