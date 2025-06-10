Павел Дуров рассказал о своем задержании во Франции и условиях содержания

Создатель Telegram Павел Дуров впервые подробно рассказал о своем громком задержании в Париже. В беседе с американским журналистом Таккером Карлсоном миллиардер признался: обвинения, выдвинутые против него во Франции, стали для него шоком, а их всего было шестнадцать.

"Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было – такая трактовка "соучастия" крайне натянута", – признался Дуров.

40-летнего предпринимателя задержали прямо в парижском аэропорту. Он ожидал стандартную проверку, но вместо этого попал в одиночную камеру с бетонными стенами и мигающим светом. Телефон отобрали, контактов с внешним миром почти не было. Все это время рядом была его возлюбленная Юлия Вавилова, которая, как стало известно, из-за стресса пережила выкидыш.

После четырех дней под арестом Дурова освободили под залог, но по сей день он находится под судебным надзором. В Дубай, где живут его дети, ему разрешили выехать лишь однажды – на короткое время. Когда ограничения снимут окончательно, миллиардер пока не знает.

Сам Павел считает, что стал жертвой политического давления. По его словам, западная Европа всегда ассоциировалась у него со свободой. Но, кажется, времена меняются, подчеркнул миллиардер.

Ранее Павел Дуров ответил на обвинения в сотрудничестве с госструктурами.