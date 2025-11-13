Певица Жасмин поделилась первой фотографией с новорожденным внуком

Певица Жасмин (Сара Шор) впервые опубликовала снимок со своим внуком. Кадр появился на ее странице в социальных сетях.

На снимке артистка бережно держит на руках младенца, лицо которого скрыто за стикером в форме сердца. Мальчика, родившегося 30 октября, назвали Борисом. Певица ласково называет его Борисом Михалычем в своих публикациях.

"Сейчас много времени уделяю самому ценному", – подписала фото артистка.





Жасмин стала бабушкой в 48 лет, что стало для нее крайне важным жизненным событием. Новость о появлении на свет долгожданного внука она сообщила на концерте премии "Золотой граммофон", которая была посвящена 30-летию "Русского радио".

Ранее певица делилась эмоциями от знакомства с новорожденным, говоря о непередаваемых ощущениях от первой встречи. Артистка признавалась, что испытывает огромную радость от новой роли в жизни и уже активно помогает заботиться о малыше.

К слову, недавно стало известно, что актриса и телеведущая Лариса Гузеева тоже стала бабушкой. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.