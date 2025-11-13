Брэд Питт обеспокоен продажей его интимных фотографий 30-летней давности

В Сети появилось предложение о продаже раритетного экземпляра журнала Playgirl за 450 тысяч долларов, содержащего интимные фотографии Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу. Снимки были сделаны почти три десятилетия назад во время отдыха знаменитостей на острове Сен-Бартелеми.

Публикация включает шесть страниц с кадрами, на которых запечатлены моменты частного отпуска актеров. На отдельных фотографиях видно, как Питт и Пэлтроу наслаждаются времяпрепровождением на террасе отеля. Издание утверждает, что предлагает единственный сохранившийся экземпляр журнала в идеальном состоянии.ж

В 1997 году Питт добился через суд изъятия практически всего тиража этого номера. Однако, как выяснилось, несколько копий избежали уничтожения. Продавец из Мичигана утверждает, что приобрел журнал сразу после выхода в свет до вступления в силу судебного запрета.

По информации источников, актер серьезно обеспокоен новой публикацией частных материалов. Особую озабоченность вызывает возможная реакция членов семьи и подросших детей знаменитостей. Сообщается, что Пэлтроу также эмоционально восприняла новость о возобновлении интереса к архивным кадрам.

"Брэд в ужасе. Эти фото были вторжением в частную жизнь, и то, что должно было быть веселым и личным временем с Гвинет, превратилось в грязное зрелище для публики", – цитирует источника Radar Online.

Напомним, что романтические отношения между Брэдом Питтом и Гвинет Пэлтроу длились с 1994 по 1997 год. Пара даже планировала брак, но в итоге рассталась.