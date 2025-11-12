Марк Богатырев опроверг информацию о разводе с Татьяной Арнтгольц

Актер Марк Богатырев опроверг информацию о распаде семьи. В комментарии для СМИ артист категорически отверг появившиеся в прессе сообщения о подаче заявления на расторжение брака с Татьяной Арнтгольтц.

По словам Богатырева, распространенные сведения не соответствуют действительности и являются ошибочными. Актер подчеркнул, что не планирует прекращать супружеские отношения в настоящий момент. Ранее некоторые издания со ссылкой на данные судебных органов сообщали о возможном начале бракоразводного процесса.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц заключили брачный союз в 2020 году. Через год после свадьбы у пары родился сын Данила, который стал первым ребенком для актера и вторым для артистки. В предыдущем браке с Иваном Жидковым она родила дочь Марию.

Это уже не первый случай, когда в отношении известной пары распространяется информация о расставании. Летом текущего года аналогичные слухи также активно обсуждались в медиапространстве, но тогда Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тоже опровергли данную информацию.

В начале ноября Богатырев в одном из интервью отмечал сложности совмещения актерской профессии с семейной жизнью из-за напряженного рабочего графика. Однако, судя по официальному заявлению, эти обстоятельства не повлияли на стабильность супружеских отношений.