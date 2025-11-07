Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева подтвердила рождение внучки во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. Пополнение в семье произошло несколько месяцев назад, однако информация стала известна публике только сейчас.

Дочь Гузеевой, 25-летняя Ольга Бухарова, родила девочку, которую назвали Ива. По словам знаменитости, это имя является русским аналогом имени Ева.

Информация о новом статуе артистки стала известна после инцидента в аэропорту Тбилиси. Она возвращалась в Москву вместе с дочерью и новорожденной внучкой. Во время регистрации на рейс возникла конфликтная ситуация, связанная с занятостью мест в бизнес-классе. Именно тогда журналисты заметили молодую женщину с младенцем на руках, которая сопровождала телеведущую.

Гузеева также сообщила, что ее дочь успела выйти замуж этой весной. Супруга Ольги зовут Никита. Несмотря на публичность матери, дочь телеведущей смогла сохранить в тайне как свою беременность, так и замужество.

Семья предпочитает не привлекать излишнего внимания к личной жизни. Во время недавней встречи с журналистами в аэропорту Внуково дочь Ларисы Гузеевой отказалась от комментариев и попросила не снимать ее и ребенка.