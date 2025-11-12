Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся после пять лет брака

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев официально подали на развод. После пяти лет брака звездная пара решила разойтись.

Как сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы, заявление о расторжении союза поступило 10 ноября. Инициатором стал актер.

Слухи о трещине в отношениях пары ходили не первый год: поклонники замечали, что супруги все реже появляются вместе на публике и практически не публикуют совместные фото. По данным инсайдеров, причиной могли стать плотные графики съемок – у обоих актеров в последние годы было немало крупных проектов, а долгие разъезды неизбежно сказались на общении.

Пока что ни Татьяна, ни Марк не комментировали новости.

Напомним, актеры обменялись кольцами пять лет назад – их союз стал приятным сюрпризом даже для знакомых. Вскоре звезда сериала "И просто так..." родила сына. Для Арнтгольц этот брак стал вторым, а вот Богатырев ранее женат не был. Татьяна же была в отношениях с Иваном Жидовским, от которого родила первую дочь Марию.