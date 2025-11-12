Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры футболиста

Криштиану Роналду официально подтвердил то, о чем болельщики догадывались уже несколько лет: грядущий чемпионат мира по футболу 2026 года станет для него последним.

На пресс-конференции в Эр-Рияде 39-летний форвард "Аль-Насра" и капитан сборной Португалии признался, что его эпоха подходит к завершению. Сначала спортсмен отшутился, заявив, что "скоро" – это "через десять лет", но тут же добавил, что ЧМ-2026 станет для него последним.

"Определенно да. Мне будет 41 год – это подходящий момент, чтобы поставить точку", – признался бывший бойфренд модели Ирины Шейк.

За годы спортивной карьеры Криштиану успел стать не просто иконой футбола, а глобальным брендом. На его счету 953 гола, 225 матчей за сборную, чемпионство Европы, победы в Лиге наций УЕФА и десятки личных наград. Он остается самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Фанаты шутят, что легенда может "уйти красиво" – например, оформив свой тысячный гол именно на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Между тем сам Роналду не переживает из-за ухода из большого футбола. Накануне спортсмен сравнил себя с Дэвидом Бекхэмом и заявил, что гораздо красивее и успешнее своего британского коллеги.