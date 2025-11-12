Лариса Долина исполнит хит Инстасамки "За деньги - да" в новом фильме ТНТ

Народная артистка России, 70-летняя Лариса Долина стала частью актерского состава новогоднего мюзикла ТНТ "Невероятные приключения Шурика". Исполнительница хита "Погода в доме" предстанет в роли двоюродной тети главного антагониста картины – товарища Саахова.

По сюжету, героиня Долиной представляет собой властную женщину, контролирующую финансовые активы персонажа. В одном из эпизодов артистка исполнит композицию Инстасамки "За деньги – да". Создатели проекта характеризуют эту сцену как один из наиболее ироничных музыкальных моментов фильма.

Сама Долина отметила, что ее персонаж является сильной и мощной натурой с выраженными отрицательными качествами. Артистка подчеркнула, что для достоверного воплощения такого образа необходимо найти к нему эмоциональный подход, несмотря на негативные черты характера героини.

Кинокартина объединяет элементы различных кинолент – от советской классики до голливудских хитов. В числе источников вдохновения создатели называют "Кавказскую пленницу", "Служебный роман", "Форреста Гампа" и "Дьявол носит Prada".

Премьерный показ фильма в кинотеатрах запланирован на 11 декабря. Телевизионная версия проекта будет представлена в эфире ТНТ 31 декабря в специальном новогоднем формате.