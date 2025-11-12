Disney попал в скандал из-за выбора Сабрины Карпентер на роль "Алисы в Стране чудес"

В Голливуде разразились споры из-за новой экранизации "Алисы в Стране чудес": певица Сабрина Карпентер, звезда TikTok-поколения и любимица модных домов, заявила о своем желании сыграть главную роль в новом фильме.

Как сообщают западные издания, артистка лично обратилась в студию Universal с предложением взять ее на роль. Причем речь идет не о переосмыслении романа Льюиса Кэрролла, а о полном ремейке именно культового мультфильма Disney 1951 года, на котором выросло не одно поколение, в том числе и россиян.





Пользователи Сети возмущены. В соцсетях спорят, способна ли Сабрина воплотить образ "наивной и чистой Алисы", если ее публика привыкла видеть на сцене в мини и корсете. Одни уверены, что актриса "слишком гламурна" для этой роли, другие, напротив, считают, что именно ее дерзость придаст истории новое дыхание.

Режиссером проекта назначена Лорин Скафария – та самая, что сняла "Стриптизерш" с Дженнифер Лопес. Поэтому ожидания к визуальной стороне и вайбу фильма неоднозначные. Некоторые заявили, что у создателей получится не сказка, а скорее глянцевое переосмысление в духе Gen Z.





Между тем в России сняли свою "Алису в Стране чудес" с Анной Пересильд в главной роли. Н 8 ноября кинолента уже собрала 1 миллиард рублей в прокате. Не обошлось и без скандала. Тина Канделаки обвинила бренд одежды в краже идеи костюма главной героини киноленты и пригрозила судом.