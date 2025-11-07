Криштиану Роналду заявил, что он красивее и популярнее Дэвида Бекхэма

Криштиану Роналду оказался в центре внимания после интервью Пирсу Моргану. Во время записи подкаста футболист заявил, что считает себя привлекательнее Дэвида Бекхэма – и, по собственному признанию, "всех мужчин в мире".

"Красота – это не только лицо, это полный пакет. У Бекхэма красивое лицо, все остальное – норм. Я не норм, я – идеал", – сказал спортсмен.

Чтобы закрепить мысль, Роналду предложил журналисту вообразить сцену: он и Бекхэм, оба неизвестные, идут по пляжу Копакабаны в алых плавках. Бывший бойфренд Ирины Шейк уверен, что все вокруг смотрели бы именно на него.



Затем разговор перешел к популярности – и здесь Криштиану решил пойти еще дальше и сравнил себя с президентом Америки Дональдом Трампом. По словам португальца, имя Роналду знают повсюду, "даже где-то там на небе". Футболист подчеркнул, что на планете нет человека более известного, чем он.



Интервью, разумеется, моментально разошлось по соцсетям. Пользователи разделились: одни восхищаются уверенностью Роналду, другие называют высказывания откровенным самолюбованием. Сам же футболист в конце беседы уточнил, что "просто шутил".

Тем временем состояние Криштиану уже давно превысило миллиард долларов – он остается самым богатым футболистом планеты. А теперь, похоже, еще и самым уверенным в собственной неотразимости.