Тина Канделаки подаст в суд на бренд за копию платья из фильма "Алиса в Стране чудес"

Вокруг фильма "Алиса в Стране чудес", продюсером которого выступила Тина Канделаки, разгорелся скандал. Телеведущая и медиаменеджер заявила, что будет судиться с брендом LAVITA, который, по ее словам, без разрешения выпустил в продажу копию наряда главной героини киноленты. Экс-ведущая шоу "Самый умный" требует, чтобы платье убрали с маркетплейсов.

" Для меня по сей день, конечно, удивительно, как люди воруют безнаказанно и думают, что это нормально. Какая-то фирма LAVITA полностью скопировала костюм Алисы из фильма "Алиса в стране чудес" – костюм Ани Пересильд, который уже стал знаком нашего фильма", – написала Канделаки.

По информации продюсера, наряд, созданный для Анны Пересильд, был изготовлен по оригинальным эскизам и зарегистрирован как объект авторского права. Несмотря на это, идентичное платье появилось в продаже на маркетплейсе Wildberries.





Тина добавила, что готова защитить права своей команды в суде: если LAVITA не снимет тираж с продажи, она намерена обратиться к юристам.

Художник по костюмам Татьяна Мамедова работала над большинством образов в этой кинокартине и уже получила признание критиков: костюмы фильма были номинированы на премию "Золотой орел". По словам Канделаки, платье Алисы стало одним из центральных символов проекта.

Напомним, кинолента "Алиса в стране чудес" с Анной Пересильд в главной роли вышла в прокат 23 октября. Режиссером сказки по роману Льюиса Кэрола выступил Юрий Хмельницкий. По сюжету школьница попадает в волшебный мир, где встречает многих своих знакомых в новых образах, но ее никто не узнает.