Тейлор Свифт стала самой продаваемой артисткой в истории музыки

Американская певица Тейлор Свифт достигла нового значимого рубежа в своей музыкальной карьере, превзойдя по коммерческим показателям Мадонну. Согласно данным авторитетного чарта Billboard, продажи альбомов артистки превысили результаты предыдущей рекордсменки на 351 тысячу копий.

В общем рейтинге самых продаваемых музыкантов в истории исполнительница сейчас занимает пятую позицию. Впереди остаются легендарные коллективы Queen и The Beatles, а также культовые артисты Элвис Пресли и Майкл Джексон.

Карьера 34-летней артистки отмечена многочисленными профессиональными достижениями. На ее счету 14 побед и 52 номинации на премии "Грэмми". Свифт остается единственной женщиной в истории, которая четыре раза удостаивалась награды в престижной категории "Альбом года".

В американских хит-парадах певица также установила впечатляющие рекорды. 14 ее альбомов оказывались на первой строчки в Billboard 200, дюжина синглов достигала лидерства в Billboard Hot 100, а почти 60 композиций входили в первую десятку чарта.

Финансовые показатели артистки соответствуют ее творческим успехам. В 2024 году Тейлор Свифт была признана самой богатой женщиной в музыкальной индустрии с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Ее недавнее объявление о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси вызвало беспрецедентный ажиотаж в социальных сетях и привело к техническим сбоям на платформах.