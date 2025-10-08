Тимоти Шаламе состриг кудри ради роли в третьей части "Дюны"

Артист предстал перед публикой с побритой головой и в очках. Инсайдеры считают, что Тимоти Шаламе сменил прическу ради роли в"Дюне-3".

Голливудский красавчик Тимоти Шаламе расстался со своими знаменитыми кудрями. Актер появился с бритой головой в ролике "Марти Суприм", опубликованном 7 октября, чем моментально взорвал соцсети.

Поклонники заметили перемены во внешности Шаламе еще летом – тогда он упорно скрывал голову под банданами и кепками. В июле Тимоти отдыхал с Кайли Дженнер в Сен-Тропе, где впервые появился в зеленой повязке, а месяц спустя – в камуфляжной бейсболке и капюшоне на матче Премьер-лиги в Лондоне.

Тимоти Шаламе. Фото: соцсети/@tchalamet
Теперь стало ясно, что актер готовился к новому образу не случайно. По данным инсайдеров, Шаламе побрился ради роли в третьей части "Дюны". Съемки картины должны были стартовать еще летом, и ради нее артист решился на кардинальное преображение.

Фанаты разделились во мнениях: одни ностальгируют по его знаменитым каштановым кудрям, ставшим визитной карточкой главного краша зуммеров, другие восхищаются смелостью актера. 

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе стал самым высокооплачиваемым актером поколения.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

