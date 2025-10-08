Тимоти Шаламе состриг кудри ради роли в третьей части "Дюны"

Голливудский красавчик Тимоти Шаламе расстался со своими знаменитыми кудрями. Актер появился с бритой головой в ролике "Марти Суприм", опубликованном 7 октября, чем моментально взорвал соцсети.

Поклонники заметили перемены во внешности Шаламе еще летом – тогда он упорно скрывал голову под банданами и кепками. В июле Тимоти отдыхал с Кайли Дженнер в Сен-Тропе, где впервые появился в зеленой повязке, а месяц спустя – в камуфляжной бейсболке и капюшоне на матче Премьер-лиги в Лондоне.



Теперь стало ясно, что актер готовился к новому образу не случайно. По данным инсайдеров, Шаламе побрился ради роли в третьей части "Дюны". Съемки картины должны были стартовать еще летом, и ради нее артист решился на кардинальное преображение.



Фанаты разделились во мнениях: одни ностальгируют по его знаменитым каштановым кудрям, ставшим визитной карточкой главного краша зуммеров, другие восхищаются смелостью актера.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе стал самым высокооплачиваемым актером поколения.