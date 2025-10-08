23-летний рэпер Макан может попасть в элитный полк, где служит актер Глеб Калюжный

Рэпер Макан (настоящее имя – Андрей Косолапов) проходит подготовку к службе в армии и уже завершил медицинскую комиссию. Как сообщает источник, 23-летний артист признан полностью годным к службе и может попасть в одно из престижных подразделений – вплоть до ВДВ или Семеновского полка, где сейчас служит актер Глеб Калюжный.

После возвращения из отпуска певец сам пришел в военкомат, заявив, что намерен пройти срочную службу. Макан отметил, что не собирался уклоняться от повесток, а просто хотел сделать все по правилам.

Он уже прошел медосмотр и получил категорию "А", что открывает ему доступ к службе в любых войсках. По данным источников, военкомат может учесть личные пожелания рэпера – если артист захочет попасть в конкретное подразделение, ему могут пойти навстречу.

Ранее в Сети обсуждали, что исполнитель якобы игнорировал повестки, однако сам Макан опроверг слухи, подчеркнув, что не прячется от армии. Теперь он ждет распределения.

Между тем актер Глеб Калюжный служит уже несколько месяцев. Накануне звезду "Вампиров средней полосы" отпустили на премьеру его нового фильма "Первый на Олимпе", в котором он исполнил главную роль. Актер рассказал, что роль олимпийского чемпиона в картине помогла ему подготовиться к армии.