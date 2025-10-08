Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, которая отдала ей свою почку

Семь лет назад Франсия Райса спасла певице жизнь, став донором почки. Стало известно, что Селена Гомес разорвала отношения с подругой.

Американская певица Селена Гомес сыграла свадьбу с продюсером Бенни Бланко. Как оказалось, на церемонии не было одной из самых важных людей в ее жизни – актрисы Франсии Райсы, которая в 2017 году пожертвовала певице свою почку.

В те годы Гомес боролась с тяжелым заболеванием – волчанкой, из-за которого ей потребовалась срочная трансплантация. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Однако вскоре после операции общение между девушками прекратилось.

Теперь, после новостей о свадьбе Селены, журналисты обратились к Франсии за комментарием. Актриса ответила спокойно, подчеркнув, что не держит обиды.

"Я знаю, что она вышла замуж, рада за нее. Она жива, стала миллиардером. Здорово, что я смогла ей помочь", – рассказала Райса.

Она добавила, что воспринимает свое решение как безусловное пожертвование.

Селена Гомес и Франсиа Рай. Фото: соцсети/@selenagomez
По данным СМИ, отношения между Гомес и Райсой несколько раз прерывались. После того как певица в интервью назвала Тейлор Свифт своей "единственной настоящей подругой", поклонники окончательно убедились – дружба с Франсией осталась в прошлом.

Свадьба Гомес и Бланко состоялась в конце сентября. Пара встречается с 2023 года, а о помолвке стало известно в декабре 2024-го. Ни певица, ни ее представители пока не прокомментировали отсутствие Франсии Райсы на торжестве.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

