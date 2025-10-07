Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке

Актриса встречается со своим однокурсником по Оксфорду Кираном Брауном. Накануне Эмма Уотсон появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Как и многие звезды в эти дни звезда "Гарри Поттера" появилась на Неделе моды в Париже. Звезда с удовольствием позировала перед фотографами и демонстрировала кольцо, которое спровоцировало слухи о том, что Эмма Уотсон помолвлена. 

Для показа бренда Miu Miu актриса выбрала короткое розовое платье и замшевое пальто карамельного оттенка – нежный и немного ретро-образ, идеально подходящий под настроение Парижа. Но именно украшение, похожее на винтажное обручальное кольцо, стало главным акцентом образа.

Эмма Уотсон. Фото: Legion-Media
Поклонники предполагают, что украшение – подарок от ее бойфренда Киранa Брауна, с которым Эмма познакомилась во время учебы в Оксфорде. Молодые люди вместе уже больше года, и, по слухам, проводят все больше времени во Франции, где Киран работает над докторской диссертацией.

Интересно, что всего месяц назад в подкасте Джея Шетти актриса говорила о давлении общества, заставляющем женщин как можно скорее выходить замуж. Тогда она назвала это "насилием и жестокостью". Однако позже Эмма призналась, что не исключает для себя возможность брака – при условии, что все произойдет "в ее собственном ритме".

Ранее Эмма Уотсон рассказала, что ее жизнь "достигла дна" из-за постоянных съемок.

