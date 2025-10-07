Полина Диброва призналась, что сильно похудела после развода

Полина Диброва рассказала, что за последние месяцы заметно похудела. 36-летняя модель призналась, что перемены в жизни и стресс после развода с Дмитрием Дибровым сказались на ее форме.

Бывшая супруга телеведущего недавно опубликовала кадры со старта очередного сезона женского клуба, где появилась в персиковом платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Этот наряд, по словам Полины, хранился в шкафу почти два десятилетия.





"Это платье я шила специально для конкурса "Ростовская красавица – 2007". И впервые надела спустя 18 лет. Слетало! То ли нервы так сработали, то ли спорт", – написала Полина, подчеркнув, что Италия быстро вернет ей былую форму.

После официального развода, который состоялся в сентябре, Диброва проводит время в Италии. На этот раз она выбрала маршрут по Искье и Капри. В соцсетях Полина делится фото с яхты и вечерними пейзажами Средиземного моря, признаваясь, что путешествие помогает ей восстановить внутреннее равновесие.



Напомним, модель состояла в браке с Дмитрием Дибровым 16 лет. У пары трое сыновей. После расставания Полина начала встречаться с предпринимателем Романом Товстиком, что вызвало бурную реакцию в Сети. Несмотря на критику, Диброва уверяет, что старается сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

