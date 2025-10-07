Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились на премьере фильма "Поцелуй женщины-паука"

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после развода вместе появились на публике. Поводом стала премьера фильма "Поцелуй женщины-паука", где Лопес исполнила главную роль, а ее бывший супруг участвовал в работе над проектом как продюсер.

Для выхода в свет 56-летняя певица и актриса выбрала эффектное платье Harris Reed с цветами и глубоким вырезом, подчеркнув женственность образа. 53-летний Бен появился в классическом костюме и белой рубашке. Пару сопровождали 17-летние близнецы артистки – Макс и Эмма.

Несмотря на развод, экс-супруги держались удивительно спокойно и дружелюбно. Они о чем-то разговаривали, улыбались и не избегали камер, вызывая у присутствующих ностальгию по временам, когда их роман был одним из самых ярких в Голливуде.

История пары тянется уже больше двадцати лет. Впервые Дженнифер и Бен объявили о помолвке в начале 2000-х, но свадьба так и не состоялась. Спустя годы они неожиданно воссоединились и поженились в Лас-Вегасе, однако семейная идиллия продлилась недолго: минувшей весной певица официально подала на развод.

Тем не менее артисты сумели сохранить дружеские отношения. Лопес периодически видят на мероприятиях с детьми Бена и его бывшей супруги Дженнифер Гарнер, а сам актер не раз поддерживал Джей Ло на премьерных показах. При этом совсем недавно Джей Ло говорила, что развод – это "самое лучшее", что с ней случилось.