Владислав Бакальчук подал в суд на бывшую жену Татьяну Ким из-за общих детей

В отношениях бывших супругов и совладельцев Wildberries снова разгорелся конфликт – теперь не из-за бизнеса, а из-за детей. Владислав Бакальчук обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском против Татьяны Ким, чтобы определить порядок встреч с сыновьями и дочерьми

После развода семеро детей пары остались жить с матерью, но отец намерен сохранить активное участие в их жизни. Еще ранее он отмечал, что разрыв тяжело дался наследникам, особенно старшим, которые понимают все происходящее.

Напомним, что развод Татьяны и Владислава Бакальчук стал одним из самых обсуждаемых в деловых и светских кругах. Инициатором расставания стала Татьяна, обвинившая мужа в агрессии. Владислав, в свою очередь, утверждал, что за конфликтом стоит попытка захвата бизнеса и давление извне.



Семейная драма переросла в масштабное противостояние вокруг Wildberries. После развода Ким объявила о слиянии компании с холдингом Russ, что вызвало бурную реакцию экс-мужа. Вскоре между сторонами начались судебные споры, а в московском офисе Wildberries произошел трагический инцидент со стрельбой, в результате которого погибли два человека.



По решению суда Татьяна Ким сохранила за собой полный контроль над Wildberries, а Владиславу досталась часть имущества – квартира, участок земли и несколько компаний. Однако он остался должен бывшей супруге почти миллиард рублей.

