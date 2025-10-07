Инстасамка: "Хочу испытать те же эмоции, что и Бузова"

Инстасамка вместе с мужем Moneyken стали участниками приключенческого шоу "Форт. Возвращение легенды", который выходит 26 октября в 21:00 на СТС. Пара впервые снимается в подобном телепроекте, поэтому не скрывала волнения.

"Смотрели выпуски "Форта Боярд" и видели эмоции Оли Бузовой. Нам нравится, что происходило с Олей, она оторвалась как следует. Мы тоже хотим круто повеселиться", – признавались они до съемок.

Компанию в этом выпуске им составили Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Также в шоу участвовали: Роза Сябитова, Дана Борисова, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Дарья Мельникова, Екатерина Волкова, Илана, Александра Флоринская, Аня Покров, Сергей Рост и другие. Съемки проходили на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

По правилам в каждом выпуске звезды приплывают к форту Император Александр Первый, где их ожидают испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Чтобы заполучить сокровища Петра Первого, по легенде спрятанные в форте Кроншлот, команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки.