Меган Маркл оскорбила память погибшей принцессы Дианы в Париже

Меган Маркл раскритиковали из-за короткого видео, снятого в Париже. Жена принца Гарри опубликовала ролик, где закинула ноги в лимузине, проезжая недалеко от туннеля Альма – того самого места, где трагически погибла принцесса Диана.

Поездка в Европу стала для Меган первой за последние два года. Поводом послужил показ Balenciaga на Неделе моды в Париже – дебютное шоу Пьерпаоло Пиччоли, с которым герцогиня дружит. Для выхода в свет Маркл выбрала белоснежный наряд, а на вечер сменила его на облегающее черное платье. Позже она поделилась серией видео о своей поездке, где и появились злополучные кадры.

На видео герцогиня Сассекская отдыхает в лимузине, снимая огни Парижа из окна автомобиля. Казалось бы, обычный момент – если бы не символичное место, мимо которого она проезжала. Пользователи быстро заметили, что неподалеку находится туннель Альма, где в 1997 году погибла мать ее мужа, принцесса Диана.

Видео вызвало бурную реакцию. Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал поступок "ошеломляющим" и "бессмысленно бесчувственным". В соцсетях герцогиню обвинили в цинизме и отсутствии такта.

"Она в своем уме?", "Как можно вести себя так рядом с местом трагедии?" – пишут возмущенные комментаторы.

Поклонники королевской семьи считают, что подобные выходки окончательно портят репутацию Меган в глазах общественности, а некоторые даже предположили, что этот жест был "скрытым посланием" Виндзорам.