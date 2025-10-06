Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить многомиллионные алименты

Весной 2025 года Тимур Родригез официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Тогда расставание артиста с супругой активно обсуждалось в СМИ и соцсетях. Многие осудили исполнителя за то, что он сообщил о своем решении уйти из семьи не лично, а по телефону. Теперь стало известно, что Родригез подал на мать своих детей в суд и пытается добиться снижения алиментов.

Выяснилось, что после развода у пары было подписано алиментное соглашение: Родригез обязался ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на детей и еще около 500 тысяч – на нужды Анны. Кроме того, артист оплачивал поездки, отдых и другие личные расходы бывшей жены.

Теперь же, по данным источников, Тимур настаивает на пересмотре условий и просит суд сократить общую сумму выплат втрое – до 500 тысяч рублей. Интересы артиста в суде представляет известный адвокат Сергей Жорин.





Близкие семьи утверждают, что изначально Родригез подписал документы, не вникая в детали. Тогда он хотел скорее завершить развод и сохранить добрые отношения ради детей – 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля. Однако со временем понял, что не справляется с такими расходами.

"Родителям не удалось остаться друзьями, но они стараются сделать все, чтобы психика мальчишек пострадала как можно меньше", – говорят общие знакомые пары.

Сегодня Тимур счастлив в новых отношениях – его избранницей стала актриса Екатерина Кабак, известная по сериалу "Клуб". Пара уверяет, что их связь началась уже после того, как Родригез завершил предыдущие отношения.

Анна, в свою очередь, старается сохранять позитив и веру в любовь. В своих публикациях она пишет: "Я продолжу верить в людей... И не сниму свои розовые очки".