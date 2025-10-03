Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко из-за нового имиджа

58-летняя Памела Андерсон, как и многие звезды, в эти дни во Франции на Неделе моды. Ее появление на показе модного дома Mugler произвело фурор: звезда фильма "Блондинка и блондинка" неожиданно полностью сменила имидж, и российские фанаты актрисы уже сравнивают ее с советской актрисой Людмилой Гурченко.

Андерсон появилась в черном сияющем платье с объемными плечами и воротником, дополнив образ массивными украшениями. Рыжеватая короткая укладка с легкими локонами окончательно закрепила эффект ретро и действительно напомнила локоны советской дивы Людмилы Марковны.

Правда, в отличие от Гурченко, которая любила яркий мейкап, голливудская звезда появилась без косметики. Несколько лет назад Памела заявила, что устала от глянцевой ненатуральности звезд и с тех пор появляется на публике исключительно без макияжа. Поклонники реагируют на такой шаг по-разному: кто-то восхищается честностью звезды, а кто-то считает, что в таком возрасте мейкап необходим.

Сейчас Андерсон живет в Канаде, ведет размеренный образ жизни, но не исчезает с экранов. Недавно она сыграла в новой части культовой комедии "Голый пистолет" и, по слухам, закрутила роман с Лиамом Нисоном.