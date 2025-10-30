Аглае Тарасовой продлили запрет на определенные действия по делу о контрабанде наркотиков

В Домодедовском суде Московской области прошло очередное заседание по делу Аглаи Тарасовой. Артистке, проходящей обвиняемой по статье о контрабанде наркотических веществ, продлили срок действия ограничений до 24 января 2026 года.

На слушание звезда картин "Холоп" и "Лед" появилась лично – без адвокатов и охраны. Актриса выбрала строгий черный образ и темные очки. Аглая держалась в стороне от прессы и камер, стараясь не вступать в диалог с журналистами.

По данным суда, Тарасовой запрещено покидать место проживания ночью и пользоваться телефоном и интернетом, кроме как для вызова экстренных служб.

Во время заседания защита подчеркнула, что из-за следственных мер артистка не может выполнять профессиональные обязательства: осенью она должна была начать съемки сразу в нескольких проектах. Несмотря на это, суд продлил ограничения без изменений.

История громкого дела началась в начале сентября 2025 года, когда в аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили в багаже актрисы электронное устройство с веществом, содержащим масло каннабиса. После экспертизы в отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

По закону, нарушение данной статьи может повлечь до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Сама актриса официальных комментариев не дает. Известно лишь, что рядом с ней постоянно находится мать – Ксения Раппопорт, которая помогает дочери пережить этот период.