34-летнюю актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. По данным СМИ, в ее вейпе сотрудники нашли гашиш-масло.

Аглая прилетела в столицу несколько дней назад из Израиля. Проверка багажа обернулась неожиданным открытием – и теперь звезда фильмов и сериалов оказалась в центре уголовного дела.

Следователи уже возбудили производство по статье о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время суд решит, какую меру пресечения изберут актрисе. Ей грозит до 7 лет колонии со штрафом в 1 милн. рублей.

Напомним, Тарасова – одна из самых заметных молодых актрис российского кино, известная по картинам "Лед", "Интерны" и ряду громких проектов последних лет. Ее имя часто мелькает и в светской хронике: дочь Ксении Раппопорт давно закрепилась в статусе любимицы красных дорожек и модных брендов.

Пока официальных комментариев от актрисы и ее представителей не поступало.