Селена Гомес и Бени Бланко вышли в свет после свадьбы

В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit, инициированный Селеной Гомес. Артистка появилась на мероприятии с супругом Бенни Бланко.

За время вечера певица продемонстрировала два образа: сначала – короткое розовое платье из сатина с длинной накидкой, позже – платье глубокого бордового оттенка, в котором позировала рядом с супругом. Бланко выбрал лаконичный классический костюм.

Ведущим мероприятия выступил Джимми Киммел. Rare Impact Fund, созданный Гомес в 2020 году, направлен на поддержку молодежных инициатив в области психического здоровья и снижение стигматизации подобных диагнозов.



Напомним, свадьба 33-летней певицы и актрисы Селены и Бенни состоялась около месяца назад. Пара знакома уже много лет: сначала их связывала дружба и совместная работа в студии, а в прошлом году отношения переросли в роман.



До этого певица встречалась с Джастином Бибером – их союз часто становился предметом внимания СМИ. После расставания Селена Гомес открыто говорила о сложном эмоциональном периоде и посвятила тому времени трек Lose You to Love Me, ставший символом ее внутреннего обновления.