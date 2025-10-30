Селена Гомес и Бени Бланко вышли в свет после свадьбы

Актриса и продюсер сыграли свадьбу месяц назад. Накануне Селена Гомес и Бени Бланко вместе появились на публике.

В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit, инициированный Селеной Гомес. Артистка появилась на мероприятии с супругом Бенни Бланко.

За время вечера певица продемонстрировала два образа: сначала – короткое розовое платье из сатина с длинной накидкой, позже – платье глубокого бордового оттенка, в котором позировала рядом с супругом. Бланко выбрал лаконичный классический костюм.

Ведущим мероприятия выступил Джимми Киммел. Rare Impact Fund, созданный Гомес в 2020 году, направлен на поддержку молодежных инициатив в области психического здоровья и снижение стигматизации подобных диагнозов.

Селена Гомес. Фото: Legion-Media
Напомним, свадьба 33-летней певицы и актрисы Селены и Бенни состоялась около месяца назад. Пара знакома уже много лет: сначала их связывала дружба и совместная работа в студии, а в прошлом году отношения переросли в роман.

До этого певица встречалась с Джастином Бибером – их союз часто становился предметом внимания СМИ. После расставания Селена Гомес открыто говорила о сложном эмоциональном периоде и посвятила тому времени трек Lose You to Love Me, ставший символом ее внутреннего обновления.

