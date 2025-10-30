Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в невыплате алиментов на детей и прокомментировала завещание

После продолжительного перерыва Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, снова вышла на связь. В личном блоге она опубликовала ролик с сыновьями и дочерьми и поделилась, что уже несколько месяцев семья живет без финансовой поддержки миллиардера.

Болгар также возмущена содержанием завещания Дурова. Согласно документу, его наследство должно быть распределено между всеми биологическими наследниками, а доступ к средствам дети получат не раньше, чем через три десятилетия.

Ирина не согласна с такой позицией и напоминает: предприниматель неоднократно уверял ее, что их общие дети будут материально защищены. Теперь же, как утверждает женщина, никакой поддержки семья не получает, а сам Дуров дистанцировался от них и публично отрицает факт прошлых отношений.



Болгар добавила, что в прошлом году ей пришлось срочно переехать с детьми в съемное жилье из-за нехватки средств. Первое время, по ее словам, в квартире не было даже мебели, и дети спали на надувных матрасах. Несмотря на сложную ситуацию, семья продолжила поддерживать привычный ритм жизни – школа, кружки, тренировки, занятия музыкой.



Имя Болгар стало известно широкой публике летом 2024 года, когда она направила обращение в редакцию Forbes с просьбой уточнить, сколько именно у ее экс-бойфренда Павла Дурова всего детей. Позднее женщина подала в суд, заявив о прекращении выплаты алиментов и жестоком обращении с одним из детей. Представители миллиардера отвергли обвинения и утверждали, что выплаты были остановлены из-за нецелевого расходования средств.





По официальным данным, у Павла Дурова шестеро признанных наследников, однако сам предприниматель заявлял, что стал биологическим родителем более сотни малышей по всему миру, выступив донором спермы.

Сейчас Дуров состоит в отношениях с Юлией Вавиловой, которая, как сообщали СМИ, пережила потерю ребенка в период его ареста во Франции.