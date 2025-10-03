Валерия Гай Германика обвинила Алексея Учителя в личной неприязни

Документальная работа Валерии Гай Германики "Емельяненко" не попала в программу фестиваля "Послание к человеку". По словам режиссера, ее исключили по личной инициативе президента киносмотра Алексея Учителя.

Гай Германика уверяет, что сначала получила официальное подтверждение участия картины, но спустя некоторое время ей сообщили об отмене. Как написала Валерия в своем Telegram-канале, Учитель даже не видел фильм, но негативно воспринял ее выступление на Международной неделе кино, это и стало причиной снятия ее работу с участия в фестивале.

"Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса", – заявила режиссер.

Кинематографистка резко высказалась и о самой системе подобных конкурсов, где, по ее мнению, все завязано на личных отношениях. Гай Германика подчеркнула, что подобная модель губит фестивальное пространство и превращает его в "музей без таланта и будущего".





Режиссер пыталась напрямую выйти на контакт с Учителем, но, по ее словам, он оставил сообщения без ответа. Такое молчание Валерия восприняла как демонстративное игнорирование, связав его с нежеланием мэтра уступать позиции.

История вызвала бурное обсуждение в Сети. Подписчики поддержали Валерию и предложили ей создать собственный фестиваль. Однако часть пользователей все же оправдала Учителя, отметив, что эпатажная манера Германики могла повлиять на его решение.

Для Валерии это уже не первый конфликт в публичном пространстве. Годом ранее она спорила с Дианой Арбениной, снявшейся в ее сериале "Обоюдное согласие".

Алексей Учитель пока не дал официальных комментариев по поводу ситуации.