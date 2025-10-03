Муж Николь Кидман Кит Урбан планирует получить от нее 10 млн долларов при разводе

Николь Кидман и Кит Урбан официально объявили о разводе после 19 лет брака, и теперь в Сети обсуждают их брачный договор. По условиям соглашения, актеру предстоит выплатить супругу более 10 миллионов долларов.

В контракте был прописан необычный пункт, связанный с зависимостью музыканта. Когда-то Урбан проходил реабилитацию от наркотиков и алкоголя, и именно тогда Кидман настояла на особом условии: если причиной расставания станут запрещенные вещества, он останется ни с чем. Но если развод произойдет по любой другой причине, актриса обязана выплатить мужу по 600 тысяч долларов за каждый год его трезвости. За почти два десятилетия брака набежала внушительная сумма.

По словам инсайдеров, Кидман чувствует себя преданной. Все эти годы она поддерживала мужа в борьбе с зависимостью, помогала пройти курс лечения и фактически спасла его карьеру. Однако теперь выходит, что эти усилия оборачиваются для нее солидными финансовыми потерями.





Пока официальная причина развода не названа, в СМИ активно обсуждаются разные версии. Одни утверждают, что в семье возникли конфликты из-за работы: после смерти матери Николь всецело ушла в карьеру, а Кит ощущал себя на втором плане. Другие указывают на слишком откровенные сцены актрисы в новом фильме. Но больше всего слухов вызывает возможная измена Урбана: его имя связывают с молодой исполнительницей кантри, которая гораздо моложе Николь.

Если эта версия подтвердится, у Кидман появится шанс сохранить свои миллионы. Кроме того, супругам предстоит раздел имущества, оцениваемого в 325 миллионов долларов: дома в Беверли-Хиллз, Сиднее, Теннесси и на Манхэттене.