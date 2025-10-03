Пи Дидди извинился за свои преступления и попросил "еще один шанс"

Ранее с рэпера сняли часть обвинений. Окончательный приговор Пи Дидди (P. Diddy) вынесут сегодня, 3 октября.

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) впервые публично обратился к судье накануне вынесения приговора. Музыкант направил четырехстраничное письмо, в котором признал свои ошибки, попросил снисхождения и подчеркнул, что осознает последствия своего прошлого.

Комбс признался, что "потерялся в наркотиках и излишествах" и допустил поступки, за которые теперь ему стыдно. По словам артиста, прошедший год за решеткой стал для него "самым тяжелым" и изменил его взгляд на жизнь. В письме Пи Дидди извинился перед своей экс-возлюбленной Кэсси Вентурой и другими женщинами, которым причинил страдания.

"Я был неправ, подняв руку на женщину, которую любил", – написал он, подчеркнув, что берет на себя ответственность за все содеянное.

P. Diddy и Кэсси Вентура. Фото: Legion-Media

Музыкант отметил, что хочет получить "еще один шанс" ради своих детей. По его словам, он стремится стать "лучшим отцом, сыном и человеком", а также доказать, что способен начать жизнь заново.

Напомним, громкий скандал вокруг P. Diddy разгорелся осенью 2024 года. Следствие заявило, что рэпер годами организовывал закрытые вечеринки, на которых происходило сексуальное насилие. В суде выступили десятки свидетелей, среди которых были и несовершеннолетние. В числе гостей этих мероприятий упоминались многие знаменитости из мира кино и музыки, однако большинство предпочли никак не комментировать обвинения.

Прокуроры требовали для артиста 11 лет заключения и крупный штраф, однако суд снял с него часть обвинений, включая торговлю людьми и рэкет. В итоге Пи Дидди признали виновным в организации секс-торговли и перевозке женщин для проституции.

Окончательный приговор по делу P. Diddy должен быть оглашен в пятницу, 3 октября.

