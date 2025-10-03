Пи Дидди извинился за свои преступления и попросил "еще один шанс"

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) впервые публично обратился к судье накануне вынесения приговора. Музыкант направил четырехстраничное письмо, в котором признал свои ошибки, попросил снисхождения и подчеркнул, что осознает последствия своего прошлого.

Комбс признался, что "потерялся в наркотиках и излишествах" и допустил поступки, за которые теперь ему стыдно. По словам артиста, прошедший год за решеткой стал для него "самым тяжелым" и изменил его взгляд на жизнь. В письме Пи Дидди извинился перед своей экс-возлюбленной Кэсси Вентурой и другими женщинами, которым причинил страдания.

"Я был неправ, подняв руку на женщину, которую любил", – написал он, подчеркнув, что берет на себя ответственность за все содеянное.





Музыкант отметил, что хочет получить "еще один шанс" ради своих детей. По его словам, он стремится стать "лучшим отцом, сыном и человеком", а также доказать, что способен начать жизнь заново.

Напомним, громкий скандал вокруг P. Diddy разгорелся осенью 2024 года. Следствие заявило, что рэпер годами организовывал закрытые вечеринки, на которых происходило сексуальное насилие. В суде выступили десятки свидетелей, среди которых были и несовершеннолетние. В числе гостей этих мероприятий упоминались многие знаменитости из мира кино и музыки, однако большинство предпочли никак не комментировать обвинения.

Прокуроры требовали для артиста 11 лет заключения и крупный штраф, однако суд снял с него часть обвинений, включая торговлю людьми и рэкет. В итоге Пи Дидди признали виновным в организации секс-торговли и перевозке женщин для проституции.

Окончательный приговор по делу P. Diddy должен быть оглашен в пятницу, 3 октября.