Диана Арбенина и Валерия Гай Германика публично поссорились из-за работы над сериалом

Недавняя церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России неожиданно превратилась в арену для публичного конфликта между режиссером Валерией Гай Германикой и певицей Дианой Арбениной. Поводом для перепалки стала работа над вторым сезоном сериала "Обоюдное согласие", где рок-артистка исполнила одну из ключевых ролей.

На вручении наград Диана получила приз "Открытие года" за свою актерскую работу, но вместо благодарности высказала с трибуны резкие претензии в адрес режиссера. Она заявила, что практически не видела Валерию на съемочной площадке, не понимала до конца своего персонажа, и, более того, отказалась от сцен с обнажением, которые ей предлагали. Все выступление певицы сопровождалось ироничными замечаниями, вызвавшими оживленную реакцию публики.

В ответ Валерия Гай Германика выступила с пояснением в личном блоге. По ее словам, напряженность возникла не из-за организационных моментов, а из-за отказа Арбениной исполнять задуманные сцены, которые, по мнению режиссера, были необходимы для раскрытия образа. Режиссер отметила, что работа над проектом строилась на ее творческом видении, и отказ следовать сценарию разрушал целостность истории.

Также режиссер рассказала, что предлагала заменить артистку дублером в деликатных сценах, но это решение не было принято. Более того, Валерия Гай Германика указала, что представитель Дианы Арбениной препятствовал прямому диалогу между ними на съемках. Она потребовала публичного опровержения слов о ее отсутствии на площадке и заявила, что подобные обвинения могут быть расценены как подрыв репутации.