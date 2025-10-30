Футболист Александр Кержаков в четвертый раз станет отцом

Бывшая жена известного футболиста Милана Тюльпанова поделилась новостью об экс-супруге. Во время записи кулинарного шоу "Духовка" блогер призналась, что Александр Кержаков в скором времени вновь станет отцом.

"Скоро у него четвертый будет. Ну, мне так сказали", – отметила 32-летняя Милана.

Информация быстро стала темой для обсуждения – тем более, что сам Кержаков и его избранница традиционно не делятся подробностями личной жизни.





Тюльпанова также вспомнила старую обиду на жену футболиста. Когда-то Евгения назвала сына Миланы своим – и это, по словам блондинки, вызвало неприятные ощущения.

Период после развода с футболистом Милана пережила публично. Она не раз обращалась к подписчикам, комментируя то, как бывший супруг и его новая семья взаимодействуют с ее сыном Артемием. Однако сегодня, по словам девушки, она наконец спокойна: у нее есть бойфренд, с которым они вместе уже несколько месяцев.

Тем временем Александр и Евгения Кержаковы остаются одной из самых закрытых пар в спортивно-светской среде. Они не стремятся к публичности, предпочитая хранить подробности семейной жизни вдали от камер.