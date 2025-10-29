Михаил Шуфутинский женился на танцовщице из своего коллектива на 29 лет младше него

Михаил Шуфутинский сообщил, что после длительных отношений женился на своей молодой возлюбленной, танцовщице Светлане Уразовой. Пара вместе появилась на гала-ужине премии "Виктория".

На руках обоих сверкали кольца от люксового модного дома Cartier, изготовленные из трех видов золота. "Кольца жена выбирала", – с улыбкой признался Шуфутинский. По словам источников, стоимость украшений оценивается в несколько миллионов рублей.

Светлана дополнила образ символичным аксессуаром – кольцом-подковой, созданным специально для нее близким другом-ювелиром. Деталей торжества Михаил Захарович не раскрыл, но известно, что церемония прошла без лишнего шума и камер.

Знакомство пары состоялось более двадцати лет назад: 19-летняя на тот момент Уразова пришла в балетную труппу Шуфутинского. В тот период музыкант был женат, растил двух сыновей и жил с семьей в США. После трагической смерти жены в 2015 году именно Светлана оказалась рядом – сначала как коллега и поддержка, а потом как человек, с которым певец снова научился радоваться жизни.