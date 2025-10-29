Александр Розенбаум выпустил свой парфюм: "Перестаньте заниматься унисексом, я этого не воспринимаю"

Александр Розенбаум представил собственную парфюмерную трилогию под названием "Свой – Чужой". Артист признался, что раньше не задумывался о создании ароматов, но предложение профессионалов вдохновило его на участие в проекте

"История, когда известные люди, футболисты, артисты вливались в парфюмерный бизнес, не новая. Но я как-то об этом никогда не задумывался, делом занимался. И тут уже в моем немолодом возрасте ко мне обратились профессионалы, и я не смог отказать", рассказал музыкант в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Розенбаум признается, что сам ароматами не занимался, но контролировал идею и настроение. Название, по словам музыканта, отсылает к текущему времени: жесткое, мужское, почти военное.

"Свой – Чужой". Ты со мной? Пошли мазаться моими духами!" – смеется артист.

Что до самого запаха, у Александра Розенбаума был четкий запрос: никакого унисекса: "Я люблю простые, мужские ароматы. Сразу говорил: "Дайте мне мужчину! Перестаньте заниматься унисексом, я этого не воспринимаю"".





Парфюмеры работали в Москве, сам Розенбаум – в Санкт-Петербурге, на гастролях и в репетициях, поэтому в процесс он почти не вмешивался..

Сам шоумен отмечает, что однолюб в вопросах парфюмерии и уже 25 лет пользуется одним ароматом. Предпочтение отдает нотам табака, дегтя, свежего сена и полевых цветов.

Новая коллекция Розенбаума включает три аромата – No13, No09 и No51. Сам артист отвечает, что это не просто цифры, а отсылка к датам.

"No13 – это композиция контрастов: древесно-пряный с нотами бессмертника. No09 – теплый и сильный парфюм, а No51 раскрывается нотами кожи, ореха и дымно-древесных аккордов", – рассказал певец.