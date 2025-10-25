Александр Розенбаум рассказал о создании своего парфюма: "Меня интересует Россия, к запахам орхидей я не привык"

Певец, музыкант, композитор, народный артист России, киноактер, врач... а совсем недавно 73-летний Александр Розенбаум выступил еще в одной роли – парфюмера. Совместно с торгово-производственной косметической компанией "Дигидон" он представил публике свою дебютную парфюмерную трилогию "Свой – Чужой", в создании которой принял непосредственное участие.

– Александр Яковлевич, такое решение – выпустить свою парфюмерную трилогию – оно как родилось?

– Такая история, когда известные люди, футболисты, артисты вливались в парфюмерный бизнес, не новая. Но я как-то об этом никогда не задумывался, делом занимался. И тут уже в моем немолодом возрасте ко мне обратились профессионалы, и я не смог отказать. Конечно, я не могу назвать себя парфюмером. Сапожник делает сапоги, пирожник – пирожки, певец выступает на сцене. Ароматы создавали профессиональные люди, а я, прикинув "одно место к другому", решил дать согласие.

Да и обстановка у нас сейчас такая непростая – отсюда и название вполне жесткое и мужское. Военное. "Свой – Чужой". Ты со мной? Пошли мазаться моими духами! (Смеется.)

– А какой запрос был по ароматам?

– Я люблю простые, мужские. Сразу говорил: "Дайте мне мужчину! Перестаньте заниматься унисексом, я этого не воспринимаю". Процесс захватил, конечно, но в силу свободного времени. Ребята – московские, я – ленинградский, да еще все время на гастролях. Так что в их процесс особо не вмешивался, уважаю знания, профессионалов. Вы вот к нам на репетицию попробуйте прийти и начните советовать. Мы вас, конечно, выслушаем и отправим… в путешествие.

– А вот, кстати, по путешествиям. Вы же человек, который постоянно находится в пути. С собой какие ароматы берете в дорогу?

– Скажу так: любой человек должен пахнуть хорошо и индивидуально. Это я вам как врач и с точки зрения гигиены скажу, так и с точки человеческой жизни вообще.

Какой бы ты там красавец ни был, если от тебя исходит неприятный запах – все, ничего не поможет. "Несвежий" человек не дает повода проникнуться к нему симпатией.

Сейчас выпускается огромное количество парфюмерии, дезодорантов на все случаи жизни вообще, так что в дорогу с собой есть что взять. Я сам "сижу" на одном парфюме уже лет 25, постоянен в своих предпочтениях. Есть, конечно, свои приоритеты, вкусы, запахи – это табак, нотки дегтя, свежего сена, полевых цветов. Все, что сопровождало меня по жизни. Любимый запах – это такое мироощущение земли, на которой я нахожусь.

Меня интересует Россия, к запахам орхидей я не привык…

– Ваши три аромата названы по номерам – №13, №09 и №51. Что они означают?

– Каждый аромат стал отдельной главой моей жизни, запечатленной в нотах, фрагментом времени, запахом воспоминаний – это, можно сказать, такая ольфакторная автобиография. Номера – отсылка к дате, месяцу и году моего рождения. №13 – это композиция контрастов: древесно-пряный с нотами бессмертника. №09 – теплый и сильный парфюм, а №51 раскрывается нотами кожи, ореха и дымно-древесных аккордов…

– Скажите, а вы еще от кочевой жизни не устали? Нет такого желания: осесть дома, заняться своими домашними делами.

– Я в этой жизни человек и гастрольный, и домашний. Но господь благословил меня заниматься этим делом, которое требует постоянного общения с народом. Я не звезда, звезды там, на небе. Я как все остальные рабочие люди. Один одеколон делает, другой кирпичи кладет, а я песни пишу и выступаю для людей. Я живу обычной жизнью, хожу в магазины, за маслом, колбаской. Когда на гастролях, люблю прогуляться в местные торговые центры.





– Там сразу, наверное, очереди создаете.

– Никогда. Люди, которые меня знают, никогда не будут рвать на мне пиджаки, я же не "На-На" какой-нибудь. Я иду, а мне говорят: "Здравствуйте, Александр Яковлевич!" И это высшая похвала, которой может добиться человек.

– А какие ваши самые любимые города?

– Россия вся уникальная и любимая. Она настолько огромная, я ее проехал раз 30 или 40 справа налево, слева направо. И знаете, единственное, что надо, – это ее любить. Если любишь, то делаешь деревянные мостки, чтобы смотреть за камчатскими медведями, дороги для путешествий по Уралу, которые красивы и загадочны своими чудесами. Ты Байкалом занимаешься по-настоящему, потому что он гибнет, все говорят, а никто ничего не делает. Вообще, когда вы приезжаете из какого то города и говорите, что он вам не понравился, то вас там просто плохо встретили, ни черта не показали. Потому как даже в Нижнем Тагиле, который дымиться вообще, париться трубами, есть красивейшие места, чуть отъехать нужно от заводов... Но это долгий разговор.

– Говоря о музыке... в сентябре в Театре эстрады состоялась премьера мюзикла по вашим хитам "Вальс-Бостон". Можете чуть подробнее рассказать об этом проекте?

– Не могу сказать, что я был полностью вовлечен в постановку, по сценарию я что-то подправлял и советовал. Я автор песен, по которым сделан этот мюзикл, поэтому на советы имел право. Но назвать себя соавтором не могу. Скорее – заинтересованный наблюдатель. Я бы, конечно, еще добавил парочку хороших песен, например "Оттепель", но – метраж.

А так со сцены звучат "Любить – так любить, гулять – так гулять", "Ау... днем и ночью счастье зову" и, конечно, "Как часто вижу я сон, мой удивительный сон". Надеюсь, людям все понравится.