Ксения Собчак подала документы на вид на жительство в Испании – El Pais

Как сообщает газета El Pais, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак активно занимается оформлением вида на жительство в Испании для себя и своего восьмилетнего сына Платона. Европейское издание ссылается на собственные источники.

Журналисты утверждают, что Собчак уже получила пятилетнюю французскую визу, предоставляющую свободу передвижения по шенгенской зоне, и теперь намерена закрепиться на Пиренейском полуострове более основательно.

Интерес СМИ вызывает выбранная Собчак программа для так называемых цифровых кочевников, позволяющая работать удаленно, проживая в Испании. Хотя некоторые инсайдеры сообщают о возможном получении трехлетнего разрешения, источник настаивает, что заявка все еще находится на стадии рассмотрения местными миграционными службами.

Кстати, в 2022 году Ксения уверяла, что не планирует покидать родину и критиковала коллег, спешно уехавших за границу. При этом сообщалось, что Собчак уже получила гражданство Израиля.

Поклонники гадают, связан ли этот шаг с профессиональными проектами, образовательными перспективами для сына или же представляет собой стратегию по диверсификации активов. Также известно, что телеведущая инвестировала в недвижимость в Дубае, что обеспечивало ей право на длительное резидентство.