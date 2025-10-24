Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Ким Кардашьян рассказала, что в процессе планового медицинского обследования медики поставили ей тревожный диагноз – аневризма головного мозга. 45-летняя знаменитость сообщила, что причиной болезни, по словам медиков, стал стресс, который она испытала во время расставания с Канье Уэстом.

Неожиданную новость Ким сообщила в новом, седьмом сезоне своего шоу "Семейство Кардашьян". В одном из эпизодов она появляется в медицинском центре, где проходит МРТ. На кадрах видно, как врач показывает ей снимки головного мозга и объясняет результаты.

По словам Ким, специалисты уверены – ее состояние напрямую связано с эмоциональным напряжением, которое она переживала в процессе расставания с рэпером.





Звезда сообщила о диагнозе старшей сестре Кортни, которая с тревогой отреагировала на услышанное. В тот момент Ким призналась, что все испытания последних лет сильно сказались на ее здоровье и самочувствии.

Аневризма головного мозга – это опасное заболевание, которое приводит к расширениям стенок кровеносных сосудов. Из-за этого недуга случаются внутренние кровотечения. Чаще всего заболевание развивается у женщин и долгое время может не проявляться.

К слову, в случае Кардашьян деформация оказалась небольшой. Теперь Ким находится под постоянным наблюдением врачей и регулярно проходит обследования.